Ranocchia: “Con la Juve è La partita. Peccato per il pubblico, ma lnter preparata”

«Non siamo abituati a giocare senza pubblico ed è difficile. Devi tenere sempre alta la tensione. Conta l’aver passato il turno e ci possiamo concentrare sulla gara di domenica». Così Andrea Ranocchia ha parlato ai microfoni di Skysport dopo la vittoria

-Come ci arrivate?

Ce la giochiamo come una gara che vale tre punti. Sappiamo che è La partita in Italia e dobbiamo essere pronti, affronteremo una grande squadra. Ma so che ci prepareremo benissimo.

-Giocare senza pubblico dà chance maggiori?

Non lo so. Bisogna vedere, ma con o senza pubblico è una gara speciale. Dispiace perché l’atmosfera delle grandi partite è sempre una motivazione importante. Ma non mancheranno perché è una grande partita.

(Fonte: SS24)