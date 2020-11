Ranocchia: “Col Monchengladbach sarà una finale. Giudizi affettati sull’Inter”

Andrea Ranocchia, difensore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della trasferta di Champions League sul campo del Borussia Monchengladbach.

“È stata una bella vittoria, molto convincente. Abbiamo fatto una grande partita contro un’avversario molto forte, che gioca bene da tanti anni. Sicuramente ci ha dato fiducia però la Champions è un’altra cosa e l’abbiamo visto nelle ultime partite. Siamo pronti per andare a giocarci la partita con l’obiettivo di vincerla. Non abbiamo altri risultati. È una finale. Dentro o fuori. Dobbiamo portare a casa i tre punti. È questa la cosa importante. Poi tutto quello che succede al di fuori la squadra non deve essere toccata. Borussia Monchengladbach? Credo che la imposterano come l’ultima volta, molto aggressivi, ma noi abbiamo provato anche oggi i modi per cercare di evadere le loro pressioni. È una squadra molto fisica, che ha delle buone individualità. In questo momento stanno anche bene. Sarà una partita tosta ma anche noi stiamo bene e credo che faremo una grande prestazione“.

Ranocchia ha poi risposto alle critiche nei confronti di Hakimi: “Con quello che ho vissuto in tanti anni di Inter, quando le cose vanno bene si cerca sempre di buttarla giù e di vedere sempre gli aspetti positivi. Quando le cose vanno male sembra quasi sempre tutto da buttare. Invece ogni momento va letto alla giusta maniera. Ora siamo all’inizio dell’anno e siamo in corsa per tutti i nostri obiettivi. Va anche cambiato il modo di ragionare di voi esterni. I media attaccano molto i giocatori. Ora attaccate Hakimi ma è un ragazzo giovane, è venuto in un campionato completamente diverso da quello tedesco, si deve ambientare con la lingua e il modo di vivere. Ha qualità. All’Inter non hai tempi perché nelle grandi squadre non hai tempo, ma molto spesso è esagerato il pregiudizio e il giudizio affrettato delle situazioni“.