UFFICIALE – Inter, Fitch assegna un rating B+ al nuovo bond da 415 milioni

Fitch, nota agenzia di rating, ha assegnato al nuovo bond da 415 milioni di euro (con scadenza 2027) emesso dall'Inter un rating “B+(EXP)”

"La pandemia ha ridotto la diversità dei ricavi dell’Inter e ha creato una maggiore dipendenza dalle prestazioni in campo e dal supporto degli azionisti durante i prossimi periodi di generazione di flussi di cassa negativi. Le nuove obbligazioni saranno senior presso Inter Media, a tasso fisso e solo parzialmente ammortizzate con una scadenza del 94% in cinque anni, con un rischio di rifinanziamento significativo”.

“Fitch analizza il club su base consolidata e si concentra sull’indebitamento netto/EBITDA rettificato da Fitch come metrica principale. Come parte della nostra analisi finanziaria, abbiamo aggiornato le nostre ipotesi per riflettere le ultime prestazioni finanziarie e sul campo, la partecipazione a competizioni internazionali, le aspettative per la presenza allo stadio, gli stipendi dei giocatori e il trasferimento di giocatori”.