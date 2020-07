Ravezzani: “Se Conte vuole l’Inter contenta è molto semplice. Impari a…”

Fabio Ravezzani commenta le parole di Antonio Conte in conferenza stampa. Il tecnico nerazzurro ha parlato di una sua permanenza in nerazzurro a patto che tutti, in società, siano contenti del suo lavoro.

Il direttore di Telelombardia commenta così.

“Conte si chiede se all’Inter siano contenti di lui. La risposta è sì per il lavoro svolto sul campo, no per le dichiarazioni spesso gratuite e devastanti di tutta la stagione. Impari a non accusare il club dopo ogni risultato negativo e saranno del tutto contenti. Semplice”.