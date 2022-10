Ravezzani: “Col Barça cose imbarazzanti. Dembelé entrata assassina, VAR fatto finta di nulla”

"Che grande partita, quella dell'Inter, che non è memorabile solo perché non è arrivata la vittoria. Un pareggio che avvicina i nerazzurri al passaggio del turno, cosa che francamente sembrava impossibile e che avrebbe del miracoloso, soprattutto se guardiamo le rose di Bayern e Barcellona in confronto a un'Inter che continua a ridimensionarsi in questo lungo inverno di Zhang e Suning. A Barcellona, dal punto di vista arbitrale, è successo qualcosa di imbarazzante: tutti sapevamo che, dopo l'andata, ci sarebbe stato un ambiente difficile e che sarebbe servito un arbitro di personalità, che non si facesse condizionare. Ebbene, Marciniak ha dato la sensazione di voler essere molto gentile con il Barcellona, in più episodi. Nel dubbio, veniva sempre dato il fallo a favore del Barcellona. Dembelé, per esempio, è un giocatore di grande talento, ma ha menato come un fabbro dall'inizio. L'intervento su Darmian era con il piede a martello sulla tibia, esattamente la definizione di un fallo da rosso. Se gli avesse rotto la tibia, avrebbe potuto determinare la fine della sua carriera. E' inconcepibile e inaccettabile che il VAR non abbia trasformato il giallo in un sacrosanto rosso. Intervento da assassino e il VAR ha fatto finta di nulla".