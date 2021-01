Ravezzani: “Inter, gennaio non più maledetto. Bene Eriksen. Invece sembra che Lukaku…”

Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, commenta la goleada dell’Inter contro il Benevento: i nerazzurri hanno vinto 4-0 con 13 tiri a zero. Prestazione convincente anche per Christian Eriksen.

“L’Inter vince in scioltezza e conferma che il mese di gennaio non è più maledetto. Bene Eriksen (da rivedere contro un avversario più probante, però). Lukaku sembra triste, come non avesse ancora smaltito le polemiche post derby”, il commento di Ravezzani.