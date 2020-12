E’ iniziato ieri il tredicesimo turno di Serie A.

Nel commentare Parma-Juventus, Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha anche dato un giudizio su tre calciatori in particolare: “Gran bella Juve. Cr7 devastante se non si gioca a ritmo supersonico come contro l’Atalanta. E sorprende la freschezza e intraprendenza di McKennie. Con Barella e Kessie il miglior centrocampista del campionato”, ha scritto su Twitter.