Ravezzani: “Politano fondamentale per il Milan, ecco perché dovrebbe prenderlo subito”

Un incontro a sorpresa con gli agenti, l’accordo raggiunto. Matteo Politano è finito prepotentemente nel mirino del Milan, che ora deve trattare con l’Inter la cifra per l’acquisto del giocatore.

Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, vede in Politano proprio il rinforzo giusto per i rossoneri.

“Ieri in diretta dicevo che il Milan risolverebbe molti dei suoi problemi se puntasse su Politano, ideale per il 4-3-3 e tutto sommato non impossibile da raggiungere. Pare che esista una trattativa. Buon segno. Il 4-3-3 è modulo che prevede due esterni offensivi affini al gol. Politano lo è. Suso lo era. Leao non si sa. Con Ibra e questa formula l’interista diventerebbe fondamentale”, ha commentato Ravezzani.

L’Inter è disposta a cedere Politano ma per farlo vuole almeno 20-25 milioni di euro e la certezza di una cessione definitiva o con l’obbligo di riscatto.