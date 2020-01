Milan-Politano, ecco l’unica condizione perché l’affare vada in porto. GdS: “L’Inter chiede…”

Matteo Politano nel mirino del Milan. L’esterno dell’Inter sta trovando poco spazio con Conte ed è stato accostato a tanti club italiani nelle ultime settimane.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, l’Inter chiede non meno di 20 milioni, valutando l’idea del trasferimento solo a titolo definitivo. “L’ultimo nome è quello di Matteo Politano, residente nella parte nerazzurra della città. Un affare che per l’Inter aveva comportato una spesa di venticinque milioni nell’estate 2018. Investimento ripagato nella prima stagione (36 presenze e 5 gol da esterno destro), molto meno nel campionato attuale. Ma dato che l’affare va tutelato, Politano potrà trasferirsi da una parte all’altra di Milano solo a titolo definitivo per non meno di 20 milioni“, spiega la Gazzetta.