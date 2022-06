Ravezzani: “Bremer molto più forte di Skriniar, Inter migliora. Peggio la cessione di…”

"Sembra che adesso senza Skriniar non si possa giocare. Secondo me, se vendi Skriniar e prendi Bremer la squadra migliora. Magari vendi Skriniar a 60-70 milioni, poi vai da Cairo e prendi Bremer anche a 40, la squadra migliora. Secondo me Bremer è molto più forte di Skriniar. E paradossalmente è più grave perdere Dumfries di Skriniar, l'Inter ha fatto la differenza sempre sugli esterni. Io non cederei mai Dumfries se fossi l'Inter, soprattutto dopo aver perso Perisic. Dumfries ha fatto una stagione eccellente"