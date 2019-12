Razzismo, Ag Lukaku: “Ho parlato con De Siervo, passo corretto. Ora vediamo se…”

Il trittico delle scimmie presentato in Lega Calcio contro il razzismo ha generato una serie di polemiche e ieri erano anche arrivate le scuse dell’ad De Siervo. Il dirigente ha spiegato: «La Lega Serie A sta lavorando alla campagna ufficiale antirazzismo, che non può essere identificata con l’opera di Fugazzotto, e che sarà presentata entro fine febbraio». E il Telegraph spiega che probabilmente per allora sarà ritenuto essenziale il parere dei giocatori di colore che lavorano nel campionato italiano. Sulla questione è tornato Michael Yormark, amministratore delegato di Roc Nation Sport, l’agenzia che rappresenta Lukaku, che aveva attaccato la scelta della Lega Calcio e in questi giorni ha avuto modo di confrontarsi con De Siervo.

Il procuratore, al giornale inglese, ha detto: «Io e l’ad della Lega Calcio abbiamo avuto una conversazione. Mi ha contattato e gli ho ribadito che quanto è stato fatto è del tutto inappropriato e insensibile. Le scuse sono un passo nella direzione giusta. Ora dobbiamo vedere qual è il loro piano per vedere se sono veramente seri».

(Fonte: Telegraph)