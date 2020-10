In Spagna – Champions, cambia lo stadio di Real Madrid-Inter: non si giocherà al Bernabeu

L’Inter, a 10 anni di distanza da quella fantastica notte contro il Bayern Monaco del 22 maggio 2010 in cui festeggiò la conquista della Coppa dei Campioni e del Triplete, non avrà l’occasione di tornare al Bernabeu, come inizialmente previsto.

Come riportato da molti media spagnoli, infatti, la UEFA ha comunicato che il Real Madrid, avversario dei nerazzurri nel girone B, giocherà le gare di Champions League nell’Estadio Alfredo Di Stefano a Valdebebas, centro d’allenamento delle Merengues. Il motivo? La ristrutturazione dell’attuale Bernabeu avviata dal club Blanco, che non permetterà il corretto svolgimento degli eventi.

(Fonte: rpctv.com)