LIVEBLOG / Bologna-Inter: 1-1. I tifosi: “Altro che si scansano. Ora ricomponiamoci”

Partita attesa per mettere a posto la classifica: i sostenitori nerazzurri la vivono anche su Twitter e Instagram

È la partita dell'asterisco. Da cancellare, e far diventare verde. Come un semaforo che dà il via all'ultimo tratto di strada verso lo scudetto. L'Inter ci arriva dopo 4 vittorie in quattro giornate (cinque in cinque partite se si considera la semifinale di Coppa Italia col Milan) e una resurrezione dopo un momento no che sembrava non voler finire mai.