Mercato Inter, Recoba: “Lautaro, non esitare e vai al Barcellona perché…”

In casa Inter continua a tenere banco il futuro di Lautaro Martinez. Contro il Napoli il giocatore è apparso come un corpo estraneo alla squadra, complice una condizione fisica non ottimale, o forse le continue voci sul suo futuro hanno influito negativamente sulla sua prestazione. A proposito del futuro del Toro, Alvaro Recoba ha un consiglio che ai tifosi nerazzurri non piacerà particolarmente: “Ai miei tempi preferivo giocare in Italia e non in Spagna. Ma se me lo chiedi oggi, a Lautaro consiglierei di non esitare e di andare al Barcellona. Perché il livello del Barça è al di sopra del resto del calcio mondiale“.