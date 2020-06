Recoba: “Le mie dichiarazioni su Lautaro al Barca? Ecco la verità. Alla fine sceglie sempre…”

Recoba è intervenuto a Inter TV ricordando un vecchio Parma-Inter: “Eravamo arrivati a quella partita che ci mancavano quasi tutti gli attaccanti. Era tanto che non vincevamo a Parma. Martedì sono andato a Parma, c’era un ragazzo che aveva fatto un incidente in moto. Un tifoso dell’Inter. Mi hanno chiamato perché era in coma. Sono andato a visitarlo, Samuele il suo nome. Ho avuto la fortuna di fare quel gol lì. Sotto avevo una maglia con il suo nome. Per fortuna il ragazzo si è ripreso, ho un bel ricordo di quella partita”.

Lautaro e Lukaku? “Lautaro è un simbolo della squadra. loro si completano molto bene. Uno ha la forza e la cattiveria come Lukaku, Lautaro ha quella qualità che serve. Una settimana fa contro la Samp hanno fatto un uno-due, si completano molto bene. Sui social ho spiegato. Non avevo capito. E’ uscito fuori che io raccomandavo Lautaro di andare al Barcellona. L’unica cosa che ho detto è che penso che sicuramente il Barcellona è quello che anni fa era l’Inter. Una squadra in cui tutti vorrebbero andare. La verità è che dipende da cosa vuole fare il giocatore. Mi auguro con il cuore che lui rimanga. Ci deve essere la voglia del giocatore di rimanere. Ci sono tanti interessi. Alla fine è sempre il giocatore che sceglie. Mi auguro che faccia la cosa giusta e per me sarebbe che rimanga all’Inter. Nel ’97 Ronaldo è venuto all’Inter, oggi sarebbe tutto diverso. Un giocatore così importante. Se uno vuole tornare a vincere, lui deve essere un punto di riferimento”.

(Inter TV)