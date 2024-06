Regalo bellissimo dall’Inter, Zhang ringrazia: “Il mio cuore resterà lì con voi”

Da domani non sarà più il presidente dell'Inter. Non per questo Steven Zhang, però, perderà il legame con i colori nerazzurri. Lo ha confermato lui stesso, postando un bel regalo ricevuto dopo la vittoria dello scudetto: una maglia autografata da tutto lo spogliatoio (e non solo) con il numero 20 e le due stelle. "Per Steven, grazie presidente!", si legge. "Ragazzi, il mio cuore resta in quel posto. Grazie!", ha scritto a sua volta Zhang.