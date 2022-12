Reggina-Inter, retroscena Lukaku: “Ecco cosa si sono detti Inzaghi e Romelu all’intervallo”

"Un retroscena aiuta a capire, in questo senso. Non era previsto che il belga rimanesse in campo più di 45 minuti, due giorni fa. Il piano questo prevedeva, con possibilità di revisione strada facendo ovviamente. E così è andata. All’intervallo Simone Inzaghi e il suo staff hanno parlato con Lukaku e gli hanno chiesto come si sentisse. E lui ha risposto: «Bene, sto bene. Voglio giocare ancora». Romelu è rimasto dentro. Non solo: la sua prestazione è cresciuta, non tanto in termini di conclusioni in porta quanto a livello di intensità e di presenza in tutte le fasi della partita".