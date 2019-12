“Cosa è la leadership nello sport? È un grande campione come Lukaku che rinuncia a battere un calcio di rigore sul 2-0 per far calciare un ragazzo classe 2002, Esposito. Il fratello maggiore che trascina un giovane, uno spogliatoio, una squadra. Tanto di cappello”. Così Matteo Renzi, sui social, si congratula con Romelu Lukaku per il rigore lasciato a Sebastiano Esposito durante Inter-Genoa.