Repubblica: “Caos rinvii, l’Inter ha mosso questa proposta”. Furia Conte: ora pressa per…

E’ ovviamente il tema del giorno il pesantissimo sfogo del presidente dell’Inter Steven Zhang. Nel mirino la Lega Calcio e del suo presidente Paolo Dal Pino per le scelte fatte negli ultimi giorni. La Repubblica, sul proprio portale, spiega quale sarebbe l’idea del club nerazzurro per organizzare i vari recuperi delle partite: “La proposta dell’Inter era: recuperiamo prima tutte le partite cancellate due settimane fa, poi collochiamo le altre, tra cui Juve-Inter. Tesi che però si presta a una obiezione inevitabile. Recuperare Juve-Inter in un turno infrasettimanale sarebbe ancora più difficile, visto che entrambe le squadre sono impegnate su tre competizioni.

L’idea è stata unanimemente bocciata (non solo dai vertici della Lega) e censurata da gran parte dei club di Serie A, che ci hanno visto un tentativo di strumentalizzare la situazione. Ma l’allenatore Antonio Conte sta facendo pressioni. Il format lo costringerà a giocare giovedì la Coppa Italia col Napoli, lunedì la sfida scudetto con la Juve e il giovedì successivo l’andata degli ottavi di Europa League col Getafe. Tre gare pesanti in 8 giorni. E l’ennesima guerra nel sistema del calcio italiano, sempre pronto a restare ostaggio dei capricci dei suoi amministratori”.