Inter, Repubblica: “D’Ambrosio-Milan? C’è un’altra pista in A molto concreta”

Il terzino, in scadenza con l'Inter al 30 giugno, potrebbe lasciare i nerazzurri: queste le due piste attuali

E' ormai storia nota la possibile separazione in estate tra l'Inter e Danilo D'Ambrosio dopo sette anni. Il terzino è infatti in scadenza al 30 giugno 2021 e le sue richieste per rinnovare sembrano al momento troppo elevate per i club nerazzurro, che è in un momento storico in cui deve ridurre il più possibile i costi. Ecco dunque che spunta una nuova pista in Serie A, che porta alla Lazio: "Smentito l'interesse per il centravanti del Crotone Simy, è concreta invece la pista che porta a D'Ambrosio dell'Inter. In scadenza di contratto, il 32enne difensore chiede 2,5 milioni a stagione: su di lui è forte la concorrenza del Milan", scrive Repubblica.