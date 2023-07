Repubblica – Inter, Sommer a ore. Ecco l’offerta a ribasso fatta al Bayern

Il portiere è la prima scelta dell'Inter che punta a chiudere a breve, ma ancora non c'è un accordo col club tedesco

"Nuovi contatti in serata tra l’Inter e il Bayern Monaco per Yann Sommer. Il portiere svizzero è un obiettivo reale dei nerazzurri che hanno offerto 3,5 milioni di euro, anche se i bavaresi continuano a chiedere i 6 milioni della clausola rescissoria. Comunque l’affare è in dirittura d’arrivo e potrebbe essere concluso già nelle prossime ore", scrive Repubblica.