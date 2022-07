Repubblica – Investcorp e Ares puntano la Serie A: Inter nel mirino. Lo scenario

I due investitori però hanno gli occhi puntati sulla Serie A e per fascino del brand il club nerazzurro potrebbe essere un obiettivo. "L’ipotesi è emersa in coincidenza con il viaggio a New York di una delegazione dell’Inter, attesa, a fine maggio, al Gala della Serie A ospitato al Metropolitan Museum. A guidare il gruppo era stato il Ceo Alessandro Antonello, accompagnato da altri dirigenti tra cui Luca Danovaro, che si occupa dei ricavi del club, Barbara Biggi, direttrice Global Marketing & Partnership e un rappresentante di Goldman Sachs, tifoso interista. In quei giorni i dirigenti hanno partecipato al Gala e incontrato i membri di un club di tifosi a Little Italy. Non si sa se ci sono stati incontri nel cuore finanziario, ma testimoni raccontano che nel corso di uno degli eventi pubblici, un membro del gruppo, rispondendo a una domanda, avrebbe commentato: «Chi non compra il Milan, compra l’Inter»", racconta il quotidiano La Repubblica.