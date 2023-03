Retegui, sarà derby Inter-Milan? Non solo Colidio, “l’Inter ha due alleati importanti”

Dopo l'esordio con gol contro l'Inghilterra, Retegui sarà di nuovo titolare nella partita che vedrà l'Italia di fronte a Malta. L'oriundo ha ben figurato e confermato quanto di buono si diceva di lui. Per questo d'ora in poi avrà ancora di più i riflettori puntati addosso.

"L’Europa del calcio da giovedì sera per lui potrebbe essere un po’ più vicina: magari proprio l’Italia. E’ presto per parlare di un derby di mercato, non per dire che ora Milan e Inter lo seguiranno con ancora maggiore attenzione. Anche se i radar rossoneri sono puntati già da un po’ e quelli dell’Inter hanno un paio di alleati importanti: i buoni uffici del vice presidente Javier Zanetti e la presenza nella rosa del Tigre di Facundo Colidio, giovane attaccante in prestito dal club nerazzurro che piace al Boca Juniors, a sua volta proprietario di metà cartellino di Retegui. Un intreccio non male", spiega La Gazzetta dello Sport.