Retroscena Barça, Xavi e l’avvertimento ai suoi: “Attenzione a Onana, dannazione! Quando…”

Una delle caratteristiche di André Onana è il lancio lungo. Contro il Barcellona il portiere nerazzurro ha dato il via all'azione del momentaneo 3-2 innescando Lautaro che poi ha servito Gosens. Un lancio lungo e preciso che già in precedenza aveva creato problemi alla retroguardia blaugrana.

Lo sapeva Xavi che all'intervallo aveva messo in guardia i suoi: "Quando ha la palla Onana, bisogna tornare tutti a difendersi come animali. Succederà. Quando ce l'ha Onana, lanciano lungo. L'hanno già fatto una volta e voi siete rimasti bloccati sulla fascia, dannazione. Tornate a difendere... tornate indietro!", la raccomandazione del tecnico che evidentemente non è stato ascoltato dalla squadra.