Ieri giornata di riposo in casa Inter dopo la pesante sconfitta nel derby contro il Milan. Simone Inzaghi oggi ha analizzerà insieme ai giocatori cosa non ha funzionato, ma già si è fatto un'idea. Lo scrive oggi il Corriere dello Sport: "Quest’anno l’Inter deve dimostrare maturità, consapevolezza, continuità di rendimento e lo stesso livello di competitività in Champions come in Serie A. Ecco il primo punto rimproverato da Inzaghi ai giocatori: passi per Monza, dove pure si aspettava di vincere, ma non è possibile giocare così un derby, rimetterlo in piedi nonostante l’approccio molle e consegnarsi dopo l’intervallo.