A Sky Sport, l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha svelato un interessante retroscena su Marko Arnautovic. “A gennaio, prima di prendere Belotti, la Fiorentina aveva chiesto Arnautovic in prestito all’Inter. Non so se i viola potrebbero tornare su un profilo simile, a gennaio ci fu un tentativo mai svelato. Non so se per caratteristiche possa piacere a Palladino ora”, ha detto.