Pedullà: “Dybala, sempre e solo Inter. Contratto pronto, ecco cifre e dettagli”

Sempre e solo Inter. Paulo Dybala non ha mai avuto dubbi quando ha saputo che la sua strada e quella della Juventus si sarebbero separate. L’argentino vuole vestire la maglia nerazzurra e importanti novità in merito arrivano anche da Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato de La Gazzetta e di Sportitalia.

“L’Inter ha avuto contatti diretti e profondi, soprattutto non lega l’eventuale arrivo di Dybala all’uscita di Lautaro (almeno per ora), piuttosto a quella di Sanchez. Questo va ribadito sempre: Lautaro oggi è dentro l’Inter, la situazione cambierebbe soltanto se ci fosse un’offerta davvero faraonica. Alla Joya sono stati accostati diversi club, diremmo troppi: alcuni (Milan e Dortmund) senza alcuna profondità, non abbiamo notizie concrete sulla Roma. E dopo attente verifiche, abbiamo deciso da settimane di fare un solo nome senza citare Paris Saint-Germain, Atletico Madrid o intermediari che lo avrebbero offerto in Premier. Per il momento c’è solo l’Inter, non ci piace fare colazione di nomi.