Il retroscena: “Inzaghi-Lukaku, si racconta di questo colloquio al 1° giorno di ritiro”

Un interessante retroscena che riguarda Simone Inzaghi e Romelu Lukaku , raccontato da La Gazzetta dello Sport. Risale al ritiro estivo dell'Inter, in particolare all'inizio, non appena Big Rom ha rimesso piede ad Appiano Gentile.

"Si racconta di un colloquio tra il tecnico e il belga, un giorno di inizio ritiro, ad Appiano: «Puoi fare un gol a partita, se vuoi». E in quelle parole non c’era solo l’enorme ammirazione nei confronti del giocatore e delle sue potenzialità. Ma anche la convinzione di un lavoro pensato per mettere Lukaku nelle migliori condizioni possibili per fare il suo mestiere: segnare, senza soluzione di continuità", si legge.