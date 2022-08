Inter, la LuLa è tornata. Sky: “Inzaghi ha richiamato Lukaku, Lautaro ha sentito e…”

Disposti a scambiarsi gol, assist, consigli, incoraggiamenti. Senza invidia, senza gelosie. Disposti anche a sacrificarsi l'uno per l'altro, l'uno al posto dell'altro. E' successo anche durante Inter-Spezia. E' tornata la LuLa, in tutto e per tutto. Sky Sport, infatti, ha raccontato un retroscena su Lautaro e Lukaku che merita grande considerazione: subito dopo il gol dell'argentino, segnato anche grazie all'assist del belga, Inzaghi ha richiamato Lukaku e gli ha chiesto di dare una mano in fase difensiva.

Poco distante, Lautaro Martinez, una volta ascoltato il tutto, è subito rientrato in difesa per aiutare i compagni al posto di Big Rom. Un gesto di solidarietà e di amicizia. Non c'è dubbio: la LuLa è tornata, in tutto e per tutto.