Ricorso Inter: oggi la decisione. Inzaghi? Questo l’orientamento del club. Per Bastoni…

Dopo le decisioni del Giudice Sportivo, l'avvocato Capellini, ha chiesto l'invio degli atti per valutare un eventuale ricorso d'urgenza

Mano pesante del Giudice Sportivo nei confronti dell'Inter . Dopo l'infuocato post derby, sono arrivate le squalifiche per Bastoni (due giornate) e Simone Inzaghi (una giornata). Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, ieri il club, attraverso l’avvocato Angelo Capellini, ha chiesto l'invio degli atti per valutare un eventuale ricorso d'urgenza.

"La decisione sarà presa solo oggi, ma l'orientamento è quello di non presentare appello per il tecnico di Piacenza. Qualche chance in più di ricorso c' era per il difensore, prima dell’infortunio di ieri sera. La scelta definitiva sarà fatta dopo aver letto il referto e soprattutto stabilita l’entità della distorsione della caviglia destra di Ale".