Inter, proposta di rinnovo anche a de Vrij dopo Skriniar: “Sembra chiaro che…”

Non solo Skriniar, l’Inter è al lavoro anche per il rinnovo di Stefan de Vrij: è un chiaro segnale per il Corriere dello Sport

“Non solo Skriniar. L’Inter ha messo sul tavolo un’altra proposta di rinnovo, stavolta con destinatario De Vrij. Ripresi i contatti con i rappresentanti dell’olandese nelle scorse settimane, manifestando la volontà di prolungare, il club nerazzurro, in queste ore, ha fatto la sua mossa. L’offerta è di un biennale, su cifre in linea con l’attuale contratto, con opzione per una terza stagione, ma con apertura a trasformare la proposta in un triennale. Adesso si attende la risposta di De Vrij, come, in sostanza, sta accadendo con Skriniar. E non è da escludere che i tempi si allunghino pure per l’olandese, visto che l’idea di “testare” un altro campionato, la Premier nello specifico, è ben presente nella sua testa.