CdS – Skriniar prende tempo, Inter non esclude a priori la cessione: lo scenario

"Tradotto: l’Inter si è già spinta al massimo, offrendo un ingaggio da 6 milioni di euro come base fissa più una quota di bonus di circa 500 mila euro. Se lo slovacco insisterà nel chiedere di più, varrebbe come un rifiuto. Le parti si aggiorneranno dopo la Supercoppa e, a quel punto, il club nerazzurro pretenderà una risposta. In modo tale che, davanti ad un no, ci sarebbe il margine per ascoltare le eventuali proposte di squadre interessate ad avere Skriniar subito. Resta uno scenario assai complicato, ma non deve nemmeno essere escluso a priori”, si legge.