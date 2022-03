GdS – Tutto sui rinnovi Inter: “Da Handanovic a Perisic, discorso a parte de Vrij”

Rinnovi chiusi e altri in arrivo, ma non solo: ecco le novità sul futuro di alcuni giocatori chiave di casa Inter

Rinnovi chiusi e altri in arrivo, ma non solo. Nel giorno della sfida di Champions League contro il Liverpool, arrivano novità sul futuro di alcuni giocatori chiave di casa Inter . Ecco gli aggiornamenti dalla Gazzetta dello Sport: “In casa nerazzurra sono certi di aver messo in sicurezza il rinnovo di Brozovic sino al 2026. Un successo se si pensa che a dicembre il croato faceva le bizze. Marotta ha ottenuto anche il sì di Bastoni, Lautaro Martinez, Barella e Dimarco.

Ora mancano all’appello Ivan Perisic e Samir Handanovic, ma per entrambi arrivano segnali confortanti. Se per il portiere la fumata bianca è legata ormai a dei dettagli, invece per l’ala croata vanno approfonditi i termini economici. È un bel passo in avanti se si considera che Ivan non voleva sentire ragioni. Sono all’orizzonte nuovi appuntamenti all’insegna dell’ottimismo. Un discorso a parte merita Stefan De Vrij, legato per altri 15 mesi. Dopo il mancato accordo prima del Covid tutto è finito in soffitta. Difficile, dunque, che le prossime settimane portino alla riapertura del dialogo”, si legge.