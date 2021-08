Brozovic e Lautaro, i rinnovi sul tavolo. Per il croato rischio scadenza. L’argentino…

Per i nerazzurri sono questioni prioritarie i rinnovi dei due calciatori che hanno fatto una richiesta di oltre cinque mln

Il rinnovo di Brozovic è prioritario per l'Inter. Il Corriere dello Sport spiega che il calciatore è in scadenza e tra qualche mese potrebbe già trovare l'accordo con un altro club. "Non lo farà perché si sente legato al progetto e perché Inzaghi lo considera il cardine della squadra. Si è affidato per la trattativa del prolungamento al padre Ivan, ma ancora non è arrivata una convocazione. Le persone vicine dicono che non sia affatto contento della piega che ha preso la vicenda, ma in campo il suo rendimento non ne risente", si legge. Al momento guadagna 4.2 mln e punta a guadagnarne 5.5. Vorrebbe firmare un contratto più lungo altrimenti non va escluso che, come Perisic, lascerà alla scadenza.