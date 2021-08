Offerte per Barella e Lautaro Martinez: “Muro alto Inter, ora questi 4 rinnovi”

Le big inglesi bussano ai nerazzurri per i due gioielli della squadra di Simone Inzaghi: la risposta della dirigenza

Queste le novità, dal sito di Repubblica: “La società di Zhang si sta concentrando anche sui rinnovi di de Vrij, Brozovic - scadenza 2022 - Barella e Lautaro. Blindare i centrocampista italiano e l'attaccante argentino è diventata una priorità in casa Inter. Delle offerte per Barella - soprattutto dalla Premier - sono arrivate, ma la proprietà ha deciso di respingerle. Allo stesso modo, molte squadre sono pronte a dare l'assalto a Lautaro. La volontà di Marotta e di Ausilio è quella di cercare di far rinnovare tutti e quattro i tesserati in questione, per evitare sgradite sorprese nella battute finali di questo mercato e a gennaio”, si legge.