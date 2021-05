Rinnovi, l’Inter fa la mossa: “Arriva la telefonata che migliora gli umori”

L'Inter ha riaperto i dialoghi per un rinnovo davvero importante: il passo è un indizio della volontà del club nerazzurro

"Una telefonata non risolve i problemi. Ma può migliorare gli umori". Apre così La Gazzetta dello Sport il suo focus sulla trattativa tra l'Inter e Lautaro Martinez per il rinnovo di contratto. Le parti, dopo le dichiarazioni dell'agente del calciatore, sembravano essere in una fase di stallo nella trattativa: ecco però la mossa nerazzurra. Spiega la Rosea: "L’Inter ha aperto il dialogo su Lautaro Martinez anche con il nuovo agente, Alejandro Camano. Non si può andare oltre, per il momento.