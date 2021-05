Inter, due assoluti incedibili. E Conte ha scelto: “Vuole tenersi un terzo nome”

Il tecnico, per restare, ha chiesto che venga toccato pochissimo dell'undici titolare: ma sono tre i calciatori che non vuole assolutamente perdere

E' ormai chiaro come Antonio Conte, per restare alla guida dell'Inter, abbia fatto una richiesta specifica al club : non toccare l'undici titolare con cui ha costruito lo scudetto. Ecco perché, dopo le ultime dichiarazioni dell'agente di Lautaro Martinez , la società ha ripreso in mano la trattativa per il rinnovo del centravanti con una telefonata proprio ad Alejandro Camano. Segno che il classe '97 fa parte di una lista di intoccabili: "Se si dovesse fare una classifica degli incedibili - spiega La Gazzetta dello Sport -, Lautaro oggi arriva subito dopo Lukaku e Barella, nelle idee di tutti dentro il club .

Conte non fa eccezione. Un anno fa il tecnico fece un lavoro enorme, alla ripresa del campionato dopo l’esplosione della pandemia, per recuperare anche psicologicamente il ragazzo. Ne ha limato le spigolature caratteriali, l’ha rimesso in riga dopo qualche eccesso di troppo. L’ha fatto diventare uomo. Il feeling con Lukaku è ormai la storia e non più solo la cronaca di quest’Inter vincente. Non è giusto pensare che la permanenza di Lautaro sia una delle condizioni di Conte per restare. Se fosse per il tecnico, di questo gruppo vincente toccherebbe poco.