Inter, anche Brozovic si separa dal suo agente: procura affidata al padre

Il centrocampista croato tratterà insieme alla famiglia i discorsi legati alle sue future questioni contrattuali

Non solo Lautaro Martinez: un altro calciatore dell'inter si appresta a dividersi dal suo agente per gestire in autonomia le future questioni contrattuali. Come riporta Tuttosport, Marcelo Brozovic lascerà Miroslav Bicanic per affidarsi al padre e a figure professionali vicine alla famiglia: "Marcelo avrebbe infatti già comunicato allo storico agente Miroslav Bicanic l'intenzione di affidare la procura al proprio padre, supportato dall'avvocatessa di fiducia della famiglia".