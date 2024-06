In attesa di ratificare il rinnovo del contratto di Lautaro Martinez, per il quale la fumata bianca sembra ormai imminente, l'Inter è pronta a blindare Simone Inzaghi : il tecnico nerazzurro prolungherà e definirà presto le priorità della campagna acquisti in vista della prossima stagione. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "La settimana che inizia oggi non è importante soltanto sul fronte dell'organigramma societario. Dopo la nomina di presidente e nuovo CdA infatti l'area sportiva avrà via libera per ratificare i rinnovi di Barella, Inzaghi e Lautaro".

"Da domani pomeriggio, ogni momento è buono per l'incontro tra Marotta, Ausilio e Tullio Tinti, procuratore del tecnico piacentino. Inzaghi, in vacanza con la famiglia anche per festeggiare l'anniversario di matrimonio con la sua Gaia, non sarà presente ma nei giorni successivi parlerà direttamente con gli uomini mercato per fissare le priorità della campagna acquisti in vista di una stagione che si annuncia molto intensa. Attualmente legato all'Inter fino al 2025 a 5,5 milioni a stagione, Inzaghi firmerà un contratto gino al giugno 2027 (stessa scadenza di tutta l'area sportiva) andando a guadagnare un milione in più".