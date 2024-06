Non sarà fino al 2037 ma la volontà è che possa esserlo fino al 2027 con un ingaggio che superi 6 milioni. 2 anni in più della scadenza attuale (giugno 2025), magari incastrando il tutto con bonus, emolumenti e clausole di uscita che facciano quadrare i conti e far contenti la società nel suo principio di sostenibilità e un allenatore che ha sempre vinto almeno due trofei a stagione da quando è sulla panchina nerazzurra e dopo la finale di Champions dello scorso anno ha contribuito in maniera determinante alla conquista della seconda stella.