CdS – Rinnovo Lautaro, no a 12 mln: doppia cifra solo coi bonus. Atteso segnale preciso

Si parla anche di rinnovi sul Corriere dello Sport oggi. In particolare, di quello di Lautaro Martinez dopo le recenti interviste proprio dell’agente del Toro. Per il quotidiano, “è senza dubbio il più delicato tra i rinnovi. Camaño, il suo procuratore, ha annunciato che proprio questa settimana è previsto un nuovo appuntamento con la dirigenza nerazzurra. Ovviamente è ancora tutto da confermare. Marotta e Ausilio, però, si aspettano un segnale preciso.

Restare fermi su una richiesta di 12 milioni (a salire) a stagione non avrebbe senso, perché non è un ingaggio compatibile con le possibilità dell’Inter: concetto già ribadito più volte. Alla doppia cifra si può arrivare solo attraverso i bonus. Se c’è la disponibilità a trattare su queste basi, allora si può proseguire a discutere. Altrimenti, Camaño e Lautaro dovranno spiegare in maniera chiara quali sono le loro effettive intenzioni. «Il nodo è sempre l’ingaggio – ha confermato Marotta -. C’è stato un inevitabile rallentamento per quanto avvenuto con la proprietà. Ma l’ottimismo resta, perché alla base c’è la grandissima volontà del giocatore di continuare con noi»”, si legge.