Bologna-Inter non si gioca. L’ASL: “Annullate attività agonistiche del Bologna”

Con una nota, l'ASL di Bologna ha annullato tutte le attività agonistiche e di allenamento della squadra di Sinisa Mihajlovic

Il presidente Bordon ha detto a E'- tv: "Non si giocherà, oggi il Bologna ha una situazione, che stavamo monitorando, in peggioramento con un aumento dei casi positivi. Ho parlato con il dipartimento di sanità pubblica e poi con il dottor Sisca e l’ad Fenucci del Bologna calcio. Loro ci hanno mandato una relazione rappresentando una serie di difficoltà e c’era un ulteriore giro di tamponi oggi che potrebbe aver peggiorato il quadro che abbiamo. Per cui il dipartimento di sanità pubblica sta preparando un documento in cui spiegherà che non ci sono le condizioni per giocare la partita".