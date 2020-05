Serie A, dietrofront sulla prima partita: si gioca il 20. In bilico le date della Coppa Italia

È stata una giornata piuttosto intensa per la Lega Calcio. Una decisione ufficiale è stata presa, è la Lega Calcio ha ribadito che le partite di campionato ricominceranno a partire dalla 25esima giornata. Quella, per intenderci, nella quale si sarebbe dovuto giocare – se non fosse stata rinviata – Inter-Sampdoria.

NIENTE 19 – In serata era arrivata la decisione sulla prima gara della ripresa. Si era parlato di Atalanta-Sassuolo. La data del 19 giugno decisa in Lega Calcio, non sarebbe piaciuta al governo, spiegano a Skysport e quindi si tornerà a giocare il 20 giugno. Prima gara in calendario sarà quindi Torino-Parma. Nel comunicato ufficiale della Lega non sono indicate le partite, ma solo la data della ripresa.

IN DUBBIO LE SEMIFINALI – Nel comunicato della Lega è stata ufficializzata la data del 17 di giugno, è il giorno scelto per la finale di Coppa Italia. Restano in bilico le date delle semifinali: 13-14 giugno quelle previste, ma la Lega ha chiesto l’anticipo di un giorno. Così, se la richiesta venisse accolta, le semifinali Juve-Milan e Napoli-Inter, si giocherebbero il 12 e il 13 giugno. La risposta arriverà in seguito.

(Fonte: SS24)