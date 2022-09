Riscatto Radu: portiere della settimana per la seconda volta su 5. Inserito in squadra del mese

Radu, infatti, è stato premiato per la seconda settimana su cinque come portiere di giornata. E non solo, anche portiere del mese

Ionut Radu sta riscattando la sua stagione maledetta. Il portiere della Cremonese, partito malissimo con la papera che è costata la sconfitta contro la Fiorentina, si è ripreso e sta dimostrando il suo valore. Almeno questo confermano le statistiche di Whoscored. Radu, infatti, è stato premiato per la seconda settimana su cinque come portiere di giornata. Per l'ex Inter, è arrivato anche l'inserimento nella squadra del mese per quanto riguarda agosto. Un riscatto importante per un giocatore ancora di proprietà dei nerazzurri.