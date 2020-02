Inter, derby a rischio per Handanovic. Gds: “Ma in settimana si allenerà con…”

Sono state rese note poco fa dall’Inter le condizioni di Samir Handanovic in merito al suo infortunio al dito. La Gazzetta dello Sport spiega i tempi di recupero e come si procederà nei prossimi allenamenti: “Non è certo, ma Samir Handanovic potrebbe dover saltare il derby col Milan a causa della botta alla mano sinistra subita due giorni fa in allenamento e che lo ha costretto a rinunciare alla gara di ieri a Udine. In settimana Handa si allenerà con uno speciale tutore per capire se domenica sera potrà giocare il derby nonostante l’infortunio. Nel caso in cui non dovesse farcela, tra i pali toccherà di nuovo a Padelli“.