Inter, derby decisivo come un anno fa. Numeri a confronto e una missione per Inzaghi

L'allenatore nerazzurro fino a qui ha superato le aspettative e nel momento decisivo c'è da confermare il rendimento della squadra

Come un anno fa alla 23esima giornata arriva il derby decisivo. L'Inter di Inzaghi comincerà proprio dallo scontro con il Milan (in programma il 5 febbraio alle 18) il suo periodo più importante e decisivo per il resto della stagione. Sarà un mese di febbraio intenso con il ritorno della Champions e il confronto con il Liverpool . Ma in campionato, dopo i rossoneri e i quarti di finale di Coppa Italia con la Roma, ci sarà da affrontare anche il Napoli di Spalletti. Poi, dopo l'andata con i Reds, i nerazzurri affronteranno Sassuolo e Genoa.

Ancora un derby decisivo per la stagione come un anno fa. Quando alla 22esima giornata l'Inter era a 50 punti, a +1 dalla seconda in classifica. Oggi l'Inter di Inzaghi, dopo 22 gare giocate, è a 53 punti e a +4 sulla seconda in classifica avendo anche giocato una gara in meno (quella contro il Bologna). Conte e i suoi avevano messo a segno fino a qui 54 gol e ne avevano subito 24. La rosa di quest'anno ha segnato un gol in meno, 53, ma ne ha subiti sette in meno, 17. Un buon rendimento da confermare nelle prossime gare, quelle che contano. È la missione di mister Inzaghi.