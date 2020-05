Ritorno in campo e i dubbi di Fontana: la Lega si è già mossa. Per le gare casalinghe dell’Inter…

Oggi potrebbe arrivare il sì del Comitato tecnico scientifico per gli allenamenti di squadra. Non mancheranno ostacoli e non dovranno essere trascurate le parole di Attilio Fontana. La Lombardia finora si è rivelata la regione più a rischio, ecco perché il presidente Fontana ha sollevato dei dubbi (“Mi sembra estremamente complesso che il campionato riparta“) e potrebbe decidere di non autorizzare le partite sul suo territorio: “Significa che per le gare casalinghe di Inter, Milan, Atalanta e Brescia andrebbero trovate altre sedi. Se non altro, la Lega si è già mossa in questo senso, individuando 5-6 stadi utilizzati in serie B che potrebbero trasformarsi in location alternative“, si legge sul Corriere dello Sport.

(Corriere dello Sport)