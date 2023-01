Rocchi: “Lautaro contro il VAR? Perché non è arbitro. Altrimenti capirebbe che…”

Gianluca Rocchi, designatore arbitrale di Serie A e B, ha parlato così ai microfoni di Dazn dell'errore di Sacchi in Monza-Inter

"È un incidente, non è un errore che l'arbitro fa per una leggerezza. E' capitato, ha avuto anche sfortuna. Mi sono arrabbiato quando ho sentito parlare di sospensione, Sacchi recupererà velocemente. Il primo ad essere dispiaciuto è lui, poi il secondo sono io e tutto il gruppo, è una decisione che, se non ci fosse stata, sarebbe stato meglio"