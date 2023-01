Rocchi: “Monza-Inter? Un incidente, Sacchi amareggiato. Tornerà ad arbitrare quando…”

Il designatore arbitrale di serie A, Gianluca Rocchi, ha rilasciato un'intervista a Sky Sport nel corso della quale ha parlato anche di Monza-Inter

"Abbiamo fatto un lavoro molto importante come training offline, stiamo lavorando da un paio di mesi parallelamente alle partite per capire come funziona il fuorigioco semi-automatico affinandoci sull'utilizzo. Siamo di fronte ad un grande supporto, servirà l'applicazione massima dei ragazzi al VAR ma sono molto fiducioso"

Ci potrebbe essere, all'inizio, un tempo più lungo?

"Ho chiesto ai ragazzi l'accuratezza di ogni decisione, se ci vuole un minuto in più, si prende un minuto in più. Mi auguro di no ma potrebbe succedere perché la qualità della decisione è la cosa principale"

Tempo effettivo

"Partiamo dal presupposto che non abbiamo numeri così cattivi in Serie A come media. Abbiamo dei tempi di recupero molto alto, probabilmente il più alto in Europa e questo porta a più reti segnate nei minuti di recupero e questo vuol dire che il lavoro che stiamo facendo ha basi giuste. Ai ragazzi ho chiesto un lavoro da fare nelle singole partite di cercare di limare delle perdite di tempo, ci siamo accorti che possiamo migliorare. Non ci saranno risultati incredibili e nel breve, è un lavoro che richiede tempi lunghi ma questo gruppo ha grandi qualità e ne sono straconvinto, si possono fare tante cose positive"

Un commento sull'arbitro Sacchi in Monza-Inter

"Ho detto semplicemente che è stato un incidente, il ragazzo è amareggiato come lo siamo tutti perché quando succedono cose così siamo amareggiati. Riprenderà spero il prima possibile, quando sarà pronto e quando riterremo doveroso ritorni in campo. Non parlo di sospensione, non sono materie che mi riguardano perché le sospensioni si danno per motivi disciplinari e non per errori di campo, altrimenti saremmo sospesi tutti, io per primo. Cerchiamo di andare avanti, è un incidente. Se non capitava era meglio ma ci facciamo tesoro e andiamo avanti"