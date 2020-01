Gds – La Roma considera saltato lo scambio: doppia accusa all’Inter, ecco la risposta

Ulteriori test fisici da svolgere ad Appiano Gentile alla presenza di Antonio Conte. Questa insolita richiesta da parte dell’Inter ha messo in stand by lo scambio con la Roma tra Politano e Spinazzola. C’è grandissima tensione tra i due club.

“Il club nerazzurro inizialmente definisce “di routine” la procedura e smentisce che ci siano problemi sulla formula della trattativa“, sottolinea la Gazzetta dello Sport.

La doppia accusa della Roma

“A Roma la pensano diversamente, vedono i test come un pretesto non solo per ritardare la chiusura, ma anche per ritornare all’attacco sul cambio della formula. Non ci stanno, e fanno capire che l’affare a queste condizioni sia da considerarsi “saltato”, per colpa del voltafaccia dell’Inter e per i suoi dissidi interni (la doppia accusa giallorossa ndr).

All’Inter smentiscono differenze di vedute in seno al club e considerano la trattativa ancora aperta, ma solo con la formula dello scambio di prestiti: l’esame della cartella clinica non consiglierebbe un acquisto in via definitiva. Il peso del suo cartellino sarebbe eccessivo visti i rischi sullo stato fisico del giocatore. Partendo da queste posizioni un accordo ora sembra complesso“, evidenzia ancora la Gazzetta.